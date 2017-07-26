На птицеферме в Турции нашли тонну героина

Сегодня в Турции на одной из птицеферм выявили тонну героина. Как сообщают турецкие СМИ, стамбульская полиция обнаружила наркотик в поселке Хендек в Сакарии.

Полицейским удалось установить, что на ферме был организован цех по производству наркотиков, а связь между различными помещениями осуществлялась здесь посредством прорытых под землей тоннелей. В лаборатории нашли пакеты с героином и используемые при его производстве химические препараты. В общей сложности на ферме нашли 1 тонну героина.

Таким образом в Турции была арестована самая большая за последние 15 лет партия героина. За незаконный оборот наркотиков были задержаны 5 человек.