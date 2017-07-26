В Германии осудили основателя «шариатской полиции»

Немецкий проповедник-салафит и основатель "шариатской полиции Вупперталя" Свен Лау (Sven Lau) в среду, 26 июля, в Дюссельдорфе был приговорен к 5,5 года заключения за поддержку сирийской группировки "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар". Части этой организации присягнули на верность "Исламскому государству", сообщает Дойче велле.

36-летний бывший пожарный Лау является одним из известных представителей радикальных течений ислама в Германии. Приняв ислам, он взял себе имя Абу Адам.

Прокуратура требовала для него наказания в 6,5 года лишения свободы. По версии следствия, он поддерживал "джихад" в Сирии, действуя под прикрытием гуманитарной организации, в частности, поставлял боевикам приборы ночного видения. Лау также был активным вербовщиком.