Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар в Бардинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении отмечается, что в целях завершения строительства автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар, соединяющей 17 населенных пунктов, где проживают 15 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 6,8 миллиона манатов.

550 просмотров


Старости
В Германии задержали азербайджанского капитана
В Германии задержали азербайджанского капитана
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
27 Июл 33° / 23°
28 Июл 35° / 24°
29 Июл 35° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9798 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Иванка и Меланья Трамп названы самыми красивыми политиками Вашингтона
Иран и Северная Корея готовятся к новым ракетным пускам
Нефть дорожает: Brent - выше $51 впервые за два месяца
Россия и США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
В Германии осудили основателя «шариатской полиции»
На птицеферме в Турции нашли тонну героина
Символ консервативного Ирана застали с пивом в руке в Швейцарии
Саудиты играют на рост нефтяных цен комментирует Ильхам Шабан
Лапшин подал прошение об экстрадиции в Израиль +реакция Минюста; обновлено
В Грузию прибыла американская военная техника
Джихадисты хотят взорвать Израиль комментирует Цви Маген
После марихуаны в Тбилиси легализуют и проституцию haqqin.az из Грузии
Армянских чиновников судят за азербайджанские яблоки
И Доминик Эллис без ума от Баку и Габалы видео
Глава ЦРУ назвал Китай основным соперником США
Шойгу об активизации России на юге
Лазурный Берег в огне
Центробанк сохранил курс маната
Трамп против трансгендеров в армии
Ильхам Алиев наградил главу Самуха
Рейс Гонконг - Баку под ракетным обстрелом оперативно
В Москве мужчина покусал полицейских
Саакашвили лишили украинского гражданства
Экс-глава Bank Standard объявлен в международный розыск
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться