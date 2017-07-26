Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар в Бардинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
В распоряжении отмечается, что в целях завершения строительства автомобильной дороги Ени Дашкенд-Умудалылар, соединяющей 17 населенных пунктов, где проживают 15 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 6,8 миллиона манатов.