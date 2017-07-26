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Иран и Северная Корея готовятся к новым ракетным пускам

 

Иран и КНДР намерены осуществить новые ракетные пуски, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным телеканала, Иран запустит на орбиту ракету-носитель Simorgh со спутником. Чиновник добавил, что предыдущую попытку вывода спутника на орбиту Иран осуществил в апреле 2016 года, однако она не увенчалась успехом.

По словам чиновника, разведслужбы США осуществляют мониторинг за космодромом Семнан, находящимся в 140 километрах от столицы страны Тегерана. По словам чиновников, "на стартовой площадке установлены первая и вторая ступени ракеты", запуск ожидается "в любое время".

Как сообщает телеканал, ожидается, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР будет приурочен к годовщине подписания Корейского соглашения о перемирии в 1953 году — 27 июля. По данным чиновников, была замечена транспортировка в город Кусон оборудования, необходимого для запуска ракеты.

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