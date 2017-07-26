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59 тонн героина из Ирана в Азербайджан

Автор: Эльмир Алиев, отдел информации 

Количество героина, провезенного из Ирана в Азербайджан, увеличилось с 40 тысяч килограммов до 59 тысяч, сообщает haqqin.az со ссылкой на египетский сайт ahlmisrnews.com. В свою очередь, египетское СМИ ссылается на влиятельное британское издание Independent.

Издание ссылается на секретную телеграмму посольства США в Баку, датированную 12 июня. В телеграмме, оказавшейся в распоряжении СМИ, говорится о росте наркотрафика из Ирана в Азербайджан.

Согласно американским дипломатам, 95 процентов героина в Азербайджан ввозится из Ирана, и все это экспортируется на европейский рынок. В телеграмме говорится, что Иран является одним из крупнейших торговцев наркотиками в мире, самым активным покупателем афганского опиума, а также одним из крупнейших производителей героина.

По словам главы Национального комитета Ирака по наркоконтролю, Иран использует свое влияние для экспорта наркотиков в соседние страны, а оттуда в остальные части мира. Он также заявил, что это делается при помощи представителей Корпуса стражей исламской революции (элитная составляющая ВС Ирана).

Из всего вышесказанного Ahlmisrnews делает вывод, что Иран превратился в наркостолицу планеты и в центр контрабанды, который связывает фермы по производству наркотиков в Афганистане с остальными странами. Для контрабандных целей Иран пользуется соседними странами – Азербайджаном, Арменией, Ираком и государствами Персидского залива.

СМИ уже сообщали о том, что для переправки наркотиков из Ирана в Ирак «стражи иранской революции» используют аэропорт иракского города Наджаф, расположенного в 160 км к югу от Багдада. Из Наджафа «товар» отправляется в Кувейт, Саудовскую Аравию и другие страны. Аэропорт Наджафа, откуда, кстати, выполняются и еженедельные рейсы в Баку, выбран иранцами не случайно. В Наджафе «стражи» не подвергаются проверке.

Между тем, все чаще и чаще в азербайджанских СМИ появляется информация о предотвращении попытки провоза в Азербайджан крупных партий наркотиков. Недавно сотрудники таможни Нахчыванской АР во время досмотра на таможенном посту Шахтахты на азербайджано-иранской границе обнаружили 93 кг героина. Они были спрятаны в большегрузном автомобиле, которым управлял гражданин Турции. Наркотики планировалось из Ирана транзитом через Нахчыван доставить в Турцию.

В 2016 году по официальной информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, сотрудники таможни задержали на границе более одной тонны героина. В отношении 140 сотрудников таможни приняты дисциплинарные меры, 80 из них были уволены.

А одним из самых нашумевших дел прошлого года, связанных с обнаружением героина на границе с Ираном, была история, произошедшая на азербайджанском терминале «Астара» с белорусским дальнобойщиком Александром Кузьминым.

17 апреля 2016 года под наблюдением представителей таможенных органов Ирана в машину на таможенном складе было погружено 20 тонн изюма, расфасованного в 1997 коробок, запечатанных фабричным способом. На таможенном складе в Азербайджане при досмотре груза в коробках с изюмом было обнаружено 506 кг героина.

Александр работал водителем-экспедитором международных перевозок в транспортной компании ООО «Крейс-Восток». Именно из компании ему поступил заказ доставить 20 тонн изюма из Ирана в Бельгию.

По конвенции о международной дорожной перевозке грузов, участником которой является и Азербайджан, при принятии груза водитель обязан проверить лишь точность записей, сделанных в накладной относительно числа грузовых мест, их маркировки и номеров, а также внешнее состояние груза и его упаковки.

Служащие иранской таможни осмотрели груз и пропустили фуру. Однако на границе с Азербайджаном выяснилось, что Александр везет не только изюм…

Как такой груз попал в машину, как он прошел таможенный досмотр в Иране? Естественно, Кузьмин не мог ответить на эти вопросы. Было понятно, что он тут не при чем. Но именно Александр стал козлом отпущения в этом деле. В мае этого года дальнобойщику вынесли приговор – 12 лет тюрьмы…

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