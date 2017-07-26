"Хезболлах" атакует последние оплоты террористов на границе с Сирией

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут артиллерийский огонь по оставшимся частям террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в горном районе Эрсаль на границе с Сирией, сообщил источник в шиитском движении, передает РИА Новости.

"Бойцы сопротивления ведут артиллерийский огонь по местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусра" на линии соприкосновения на высотах, занятых вчера в горном районе Эрсаль", - рассказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что в среду в ходе наступления был ранен полевой командир по кличке Аммар Варди, ответственный за боевые операции "ан-Нусры" в Эрсале.

"После ранения Аммара Варди в рядах террористов начались разногласия, что позволило сузить контур окружения вокруг террористов в горном районе Эрсаль",- отметил он.

По данным ливанских СМИ, бойцам "Хезболлах" осталось зачистить буквально несколько километров, чтобы полностью взять контроль над районом Эрсаль. В окружении ливанских шиитов по разным данным остаются около двухсот террористов, которыми руководит главарь по кличке Абу Малек ат-Талли.