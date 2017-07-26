В Армении обвиняют Путина

«В угоду Путину – оскверняют память Гарегина Нжде». Под таким заголовком армянский аналитик Саргис Арцруни опубликовал материал на сайте «Первый информационный». Автор возмущен тем, что «последователи боровшегося с российской оккупацией и ставшего жертвой российской колонизации Гарегина Нжде стали ярыми защитниками интересов России. Они по сто раз на дню оскверняют память Нжде – в угоду русскому царю».

Причиной столь эмоционального выступления Арцруни стала реакция армянских властей на заявление представителя партии «Елк» Эдмона Марукяна о том, что необходимо начать процесс выхода Армении из Евразийского союза. Оказывается, как пишет автор, армянские власти бросили в бой свою «молодую гвардию» для защиты российских интересов.

«Представители РПА (правящей Республиканской партии Армении – Ред.) говорят, что ЕАЭС и ОДКБ не имеют альтернативы. Когда какие-либо власти говорят об отсутствии альтернативы развития, невольно признаются в том, что их же политика завела страну в тупик, создала патовую ситуацию. Подобные власти, как правило, должны заниматься не пропагандой, а попросту уйти».

В целом весь текст Арцруни пропитан ненавистью к России и всему тому, что с ней связывает Армению. И несведущему читателю трудно понять: при чем тут Гарегин Нжде – национальный герой Армении, фашист, пособник нацистов, и Путин, в угоду которому память Нжде «оскверняют»?

Судя по всему, армянское общество до глубины души задел тот факт, что совместное заявление министров иностранных дел ОДКБ об осуждении попыток героизации нацизма (а Нжде – как раз тому яркий пример) вынужден был подписать и глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Ну, а инициатором этого заявления, как уже сообщал haqqin.az, была Россия, то есть, по мнению армянской стороны – президент РФ Владимир Путин. И этого теперь ему в Армении простить не могут. Ну действительно, не обвинять же Налбандяна? – он делает только то, что ему прикажут.

Еще в прошлом году, когда в Армении устанавливали памятник нацисту Гарегину Нжде, армянские деятели во весь голос заявляли о величии и значимости этого фашиста для армянского народа. К примеру, вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов говорил, что «Нжде – один из наших больших героев, как Александр Невский – для российского народа. Каждый народ должен возвеличивать своих национальных героев».

О большой роли, которую сыграл Нжде для армянского народа, говорил тогда и руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

А ереванская газета «Лрагир» в том же июне 2016 года подчеркнула, что «Гарегин Ндже уже многие годы является национальным героем Армении, правящая Республиканская партия давным-давно строит свою идеологию на его учении».

Так что Россия, осуждающая героизацию нацистов, стала еще более ненавистной в Армении. А в качестве мишени в Ереване выбирают президента РФ Владимира Путина.