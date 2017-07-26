Арама Петросяна будет судить Московский военный трибунал

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Арама Петросяна, захватившего помещение банка в центре Москвы, передает Интерфакс.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п.п. "г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц)", - говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве добавили, что уголовное дело будет направлено в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Согласно выводам психиатрической экспертизы, обвиняемый вменяем и осознавал характер своих действий. Петросян обвиняется в захвате заложников и угрозе теракта.

Напомним, что вечером 24 августа 2016 года Петросян захватил в заложники четырех человек в банке на Большой Никитской улице в Москве, угрожал взрывом находившегося у него на груди предмета, похожего на взрывное устройство.