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Немецкий военный вертолет разбился в Мали

 

Бундесвер подтвердил, что немецкий военный вертолет с двумя сотрудниками миротворческой миссии ООН потерпел крушение на севере Мали. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По его данным, пока неизвестно, выжили ли находившиеся на борту вертолета. Причина падения машины также пока неизвестна, к месту ЧП выдвинулись спасатели.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в связи с произошедшим отменила мероприятие, запланированное на среду в населенном пункте Пёккинг в Баварии.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что миссия всемирной организации в Мали направила отряд военнослужащих и группу медиков на место крушения вертолета.

По его словам, в настоящий момент ООН не располагает информацией о "возможных жертвах, причинах инцидента и других подробностях" случившегося.

Представитель ООН отметил, что вертолет наблюдал за столкновениями, которые происходили в Гао, и прежде чем направить отряд на место крушения, потребовалось обезопасить окрестности.

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