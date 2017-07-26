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Теневое ЦРУ призывает разместить военные базы США в Азербайджане холодная война

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала геополитический прогноз на 2015-2025 годы, в котором говорится о возможности размещения американских войск в Азербайджане, сообщает haqqin.az cо ссылкой на Ваltnews.

Аналитики компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», в своем прогнозе утверждает, что США попытаются выстроить систему союзов, параллельную НАТО от Прибалтики до Болгарии, и вовлечь в нее как можно больше стран.

«Вопросом первой половины десятилетия будет территория, на которую распространится новый Балто-Черноморский союз. Логично было бы расширить его до Азербайджана и Каспийского моря», - утверждают авторы прогноза.

«В союз попробуют завлечь Турцию и распространить его на Азербайджан. В эти страны пропорционально угрозам будут направлены войска», - говорится в прогнозе.

По мнению авторов прогноза, это станет главным содержанием первой половины десятилетия. США не будут втягиваться в решение европейских проблем, не станут воевать с Китаем, и будут как можно меньше вмешиваться в ближневосточные дела.

Аналитики «теневого ЦРУ» большую часть прогноза посвятили России и Турции.

«Маловероятно, что Российская Федерация в её современном виде уцелеет», - говорится в разделе прогноза, посвященного России.

По мнению аналитиков Stratfor, к западу от России Польша, Венгрия и Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с Россией. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге Москва утратит способность контролировать Северный Кавказ, в Средней Азии начнется дестабилизация. На северо-западе Карелия попытается вернуться в состав Финляндии. На Дальнем Востоке начнут вести независимую политику приморские регионы, больше связанные с Японией, Китаем и США, чем с Москвой.

Аналитики «теневого ЦРУ» ожидают усиления нестабильности в арабском мире и утверждают, что единственной страной, которая сможет стабилизировать ситуацию в Сирии и Ираке, будет Турция.

«Сейчас Турция со всех сторон окружена внутриарабскими конфликтами, конфликтами на Кавказе и в бассейне Чёрного моря. Турция пока не готова к полностью независимой политике на Ближнем Востоке и с готовностью пойдёт на сотрудничество с США. Это сотрудничество даст возможность передвинуть линию сдерживания в Грузию и Азербайджан», - пишут авторы прогноза.

По мнению аналитиков, Турция не может позволить себе игнорировать хаос у своих границ, и поблизости нет другой страны, способной взять на себя это бремя. Иран не может вмешаться по военным и географическим причинам, это же можно сказать о Саудовской Аравии.

«Турки, вероятнее всего, начнут выстраивать изменчивые коалиции, в конечном итоге расширив своё влияние до Северной Африки, чтобы стабилизировать ситуацию», - говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу «теневого ЦРУ», Ближний Восток — не единственный регион, который потребует турецкого внимания.

«По мере того как Россия будет слабеть, европейцы придут в регионы, которые традиционно были зоной турецких интересов, например, северное Причерноморье.

Вероятно, Турция будет проецировать на север в основном экономическую и политическую силу, но возможно и умеренное военное вмешательство. Более того, по мере раздробления Европейского Союза и ослабления отдельных европейских экономик некоторые страны могут переориентироваться на восток, и Турция получит возможность усилить своё присутствие на Балканах как единственная крупная сила в регионе», - говорится в прогнозе.

Авторы прогноза утверждают, что в предстоящие годы в Турции появится новое правительство.

«На фоне внутриполитического конфликта Турции в предстоящие годы придется увеличивать численность и расширять функции армии, разведки и дипломатической службы. Мы ожидаем, что в следующие 10 лет Турция будет ускоренными темпами превращаться в крупную региональную державу», - утверждают аналитики Stratfor.

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