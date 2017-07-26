Ранен армянский военнослужащий Мкртч Гарамян

Как стало известно, в результате нескольких дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобильной техники вооруженных сил Армении пострадали несколько военнослужащих. Об этом сообщают армянские пользователи соцсетей.

Накануне вечером военный грузовик марки «Урал» принадлежащий горно-стрелковому полку армянской армии следовавший по маршруту Тонашен-Мадагиз перевернулся на горном серпантине. Вследствие ДТП увечья различной степени получили трое солдат. Пострадавшие были доставлены в Мардакертский госпиталь.

Другой случай произошел непосредственно на территории Армении, на Джермукской автотрассе. Военнослужащий контрактной службы Мкртч Гарамян на собственном автомобиле следовавший из Ехегнадзора в Вайк совершил ДТП. Пострадавший, с серьезными травмами был доставлен в медицинское учреждение.