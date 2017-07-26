Путин утвердил договор об объединенной армии с Арменией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, передает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Армения об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 30 ноября 2016 года", — говорится в документе.

Уполномоченными органами по реализации соглашения являются Министерство обороны РФ и Министерство обороны Армении. Они же определяют состав объединенной группировки. В мирное время командование группировкой осуществляется ВС Армении по согласованию с Россией.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Соглашением определяются порядок назначения командующего, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и вопросы создания объединенной системы управления группировкой. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС РФ и Армении.