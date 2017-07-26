Сотрудники МЧС в Крыму спасли гражданку Азербайджана, которая чуть не утонула, сообщает haqqin.az со ссылкой на Forpost-Севастополь.

Согласно информации, инцидент произошел в районе пляжа гостиницы «Ялта - Интурист». 28-летняя гражданка Азербайджана находилась в 300 метрах от суши и не могла самостоятельно вернуться к берегу. Ее подняли на борт спасательного катера «Бриг» и доставили на берег. В медицинской помощи она не нуждалась. С ней была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде и во время отдыха.