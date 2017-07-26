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Саакашвили отвечает haqqin.az: «Привет прекрасному Баку!» Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Автор: Записал: Заур Расулзаде, собкор 

Несколько часов назад на сайте Государственной миграционной службы Украины появилось сообщение, что президент Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Там же отмечается, что материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

В беседе с haqqin.az Михаил Саакашвили не подтвердил и не опроверг эту информацию, лишь сказав все будет хорошо и привет прекрасному Баку.

О возможном лишении экс-президента Грузии заговорили сразу после его ухода с поста главы Одесской обладминистрации. К тому времени отношения Порошенко и Саакашвили уже обрели характер конфронтации. Свои предположения того, как будут развиваться события делали и украинские, и российские СМИ. В частности, предполагалось, что Саакашвили примкнет к жесткой украинской оппозиции и объединит свои усилия с Юлией Тимошенко.

«Очень жесткая борьба будет, и, видимо, Саакашвили будет делать все, чтобы топить Порошенко. Не будем забывать, что Саакашвили и Трамп хорошие друзья, а он про украинскую политику много знает. Так что начинаются очень интересные события», - писал тогда политолог Алексей Васюк.

А соратник экс-президента Давид Саквалеридзе публично заявил, что если Порошенко лишит гражданства Саакашвили, то это будет его самой большой ошибкой. «Мы будем бороться всеми возможными методами, чтобы освободить Украину от этого олигархического режима», - добавил он.

Но бороться с собой Порошенко никому не позволил, у одного за другим отбирая и практически высылая из страны всех членов грузинской команды в Украине. Теперь вот пришел черед и ее лидера Саакашвили, который, впрочем уже несколько месяцев пребывает в США, скрываясь теперь от преследования не только грузинских, но и украинских спецслужб.

Haqqin.az удалось связаться с Михаилом Николозовичем по телефону. К разговору грузинский экс-президент явно не был расположен и информацию о лишении его украинского гражданства не подтвердил, но и не опроверг, однако со своим всегдашним оптимизмом заверил, что «все будет хорошо» и передал привет Баку.

Вместе с тем соответствующего указа о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины на сайте президента Порошенко пока нет.

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