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Сенсация: Рейтинг Межбанка снова повышен оперативно

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Агентство Moody’s, как уже сообщал haqqin.az, после принятия плана по реструктуризации внешних долгов многострадального Международного Банка Азербайджана со стороны иностранных кредиторов повысило рейтинг долгосрочных депозитов этого финансового учреждения в местной и иностранной валюте с Caa2 до уровня Caa1.

Но меньше повезло МБА-Москва. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Moody's, агентство одновременно с повышением рейтинга Межбанка понизило рейтинги его московской «дочки» МБА-Москва (IBAM).

Речь идет о долгосрочных рейтингах депозитов в иностранной и местной валюте, которые были снижены до B3 с B2, скорректированной базовой кредитной оценке (падение до b3 с b2) и долгосрочном риске контрагента - до B2 (cr) с B1 (cr).

Как отмечается в сообщении Moody's, снижение рейтингов долгосрочных банковских депозитов московской дочки МБА обусловлено переоценкой способности и готовности его родительского банка поддерживать IBAM в будущем.

При этом, недавнее одобрение плана реструктуризации МБА его кредиторами, а также ожидаемая передача токсичных активов государственному учреждению Aqrakredit, должны восстановить финансовое положение Международного банка Азербайджана.

Однако, что касается IBAM, то его финансирование со стороны головного банка сократилось, отмечают эксперты Moody's.

Таковы последствия руководства Межбанком – системообразующим для Азербайджана – бывшим его главой Джангиром Гаджиевым, отбывающим сейчас многолетний срок.

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