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8 азербайджанцев в черном списке Украины haqqin.az из Киева

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

День 26 июля был богат на события, связанные, в том числе и с Украиной. Как уже сообщал haqqin.az, Служба безопасности Украины выдворила с территории страны журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву. Произошло это в рамках «противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере».

Кроме того, российский актер Сергей Дружко был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (именно здесь печатаются «черные списки» не въездных – Ред.). Отмечается, что он оказался в списке «за открытое оправдание российской агрессии». Кроме того, туда попали российский певец Кай Метов, исполнитель Шура, бывшая вокалистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко и экс-участник этой же группы Роман Жуков. Они были внесены в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Между тем, в ответ на запрос haqqin.az администрация украинского сайта «Миротворец» пояснила как можно выявить граждан или уроженцев Азербайджана, находящихся в черном списке. Таких оказалось всего восемь человек. Одним из самых известных в списке является известный бакинский рэпер, участник дуэта "Каспийский груз" Тимур Одилбеков из Баку. Обвиняется он в сознательном нарушении госграницы Украины и незаконной концертной деятельности в Крыму.

Далее идет Рамал Аманов из Гянджи. Претензии к нему примерно такие же, как к Одилбекову: «Сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистском шоу оккупационных властей».

Габиль Махмудов из Хачмаза. Он указан как иностранный наемник, принимающий участие в боевых действиях на территории Донецкой области и имеющий позывной «Махмуд».

А вот Аламат Асланов указан как пособник боевиков и террористов, так как оказывал помощь поставками товаров и продуктов питания.

Следующий в списке «Миротворца» идет Заур Гурбанов, «иностранный наемник и боевик», воюющий на новоазовском направлении.

Следом отмечен Рамиль Гусейнли, наемник, позывной «Фидель». По некоторым данным, он погиб в 2015 году.

Указан в качестве наемника и некий Ян Амелин из Баку. Кроме того, «Миротворец» дает контакты его близких и знакомых, которые мы по этическим соображениям приводить не будем.

А затем опять наемник Рамиль, только на этот раз Гусейнов.

Таков список «Миротворца». Кстати, стоит отметить что граждан Армении там больше, чем азербайджанцев.

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