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Вагит Алекперов сможет работать в Азербайджане вердикт Конгресса США

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Новые санкции США не коснутся компаний с долей российского участия менее 33%, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, исходя из принятого законопроекта можно с увернностью сказать, что американские санкции не распространятся на проект по разработке месторождения «Шахдениз». А как известно 10% доли в проекте принадлежит российскому «Лукойлу».

«Энергетические компании активизировали лоббирование отмены запрета на работу над международными проектами даже с небольшой российской долей. Это правило было изменено по отношению к предприятиям, в которых попавшие под санкции российские субъекты имеют долю до 33%», — сообщает агентство.

Bloomberg отмечает, что такие изменения помешают российским фирмам покупать небольшую долю проекта лишь для того, чтобы устранить американского конкурента.

Ранее сообщалось, что из-за новых санкций против России, принятых в США Вагиту Алекперову придется принять решение о выводе «Лукойла» из проекта «Шахдениз» в Азербайджане.

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