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Канцлер Австрии: «Экономика ЕС не сможет переварить вступление Турции»

 

Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция не является кандидатом на вступление в Евросоюз, так как экономика ЕС просто не вынесет ее присоединения.

«Европа никогда в жизни не смогла бы переварить вступление Турции чисто экономически», - заявил Керн в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Вы просто-напросто не являетесь кандидатами на вступление», - сказал он, обращаясь к Анкаре.

Кроме того, канцлер заявил, что в вопросе прав человек Турция «почти перешла все границы» и повторно призвал Турцию прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз.

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