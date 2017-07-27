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В Израиле 9 мая‍ сделали государственным праздником

 

Израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая, передает РИА Новости.

Документ закрепляет статус праздника, утверждает дату его проведения и определяет порядок организации торжеств, которые и ранее проходили по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

Депутаты единогласно утвердили законопроект. Во втором и третьем чтениях документ получил 49 и 53 голоса, соответственно.

"Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более полутора миллионов евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов", - сказал один из авторов документа, депутат НДИ (партия "Наш дом Израиль") Одед Форер.

"Сегодня еще один День Победы", - отметил на русском языке министр образования, лидер влиятельной партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт.

Среди основных положений законопроекта — выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над нацистами, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Документ предписывает отмечать 9 мая торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.

День Победы израильтяне празднуют значительно шире "обязательного минимума", который прописан в документе, но впервые традиция закреплена отдельным законом.

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