Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на автомагистрали около американского города Огден, штат Юта, четыре человека погибли, передает телеканал KSL-TV.

Инцидент произошел около 13 часов по местному времени. Как сообщил представитель Федерального управления гражданской авиации США Аллен Кеницер, самолет потерпел крушение вскоре после взлета, обстоятельства происшествия выясняются. Автомагистраль после инцидента была частично закрыта.

В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB).