Разрыв Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта с Катаром с целью наказать его за связи с Ираном и исламскими экстремистами стал очередным политическим и экономическим потрясением для всего мира. Катар - один крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа и крупная нефтедобывающая страна. В Катаре располагается CENTCOM – мощный командный узел вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

И обе стороны конфликта используют Ормузский пролив для осуществления экспорта нефти и сжиженного газа. По разным оценкам, через этот канал проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Контролирует пролив Иран, который сейчас играет на стороне Катара, и не исключено, что он попытается нанести ответный удар, перекрыв этот выход к морю для большинства арабских стран. В любом случае рост геополитической напряженности в регионе провоцирует рост цен на энергоресурсы.

Катар - проводник политики стран, чьи войска размещены на его территории, настаивал в беседе с haqqin.az эксперт Главного совета Египта по вопросам прав человека Мухаммед Абделнаем.

И сегодня, как считает египетский политик, даже отставка руководителя Катара не приведет к устранению противостояния Дохи с Саудовской Аравией и другими арабскими странами.

«Выходом из катарского кризиса был бы полный вывод всех иностранных войск из Катара. Эта страна фактически оккупирована США, там установлен марионеточный режим, который ведет активную деструктивную политику в регионе Персидского залива. Основной миссией катарского телеканала «Аль-Джазира» является стравливание арабских стран и вмешательство во внутренние дела государств региона Ближнего Востока», - утверждает Мухаммед Абделнаем.

Гражданское противостояние, раздор между суннитами и шиитами также, считает арабский эксперт, явилось плодом деятельности «Аль-Джазиры». Именно оттуда велась координация охвативших арабский мир волнений.

«Вы никогда по этому телеканалу не увидите кадры столкновений палестинцев и израильской армии, зато весь телеэфир «Аль-Джазиры» заполнен межарабскими разборками. Поддержка терроризма - только одна из претензий к руководству Катара. Доха предприняла и много других действий по дестабилизации региона», - отметил он.

В то же время Мухаммед Абделнаем не сомневается, что вооруженного противостояния между Катаром и Саудовской Аравией и ее сторонниками не будет. Все решится миром за столом переговоров, если арабские страны продолжат свое давление на Доху.

А в результате всей этой напряженности, полагает эксперт, выигрывают США, которые, пользуясь межарабским конфликтом, усиливают свое военно-политическое присутствие в Ближневосточном регионе. Обладая сильным влиянием на Катар и Саудовскую Аравию, Вашингтон уже увеличил продажу оружия этим странам.