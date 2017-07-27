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Цены на общественный транспорт могут повыситься

Автор: Отдел экономики 

Цены за проезд на общественном транспорте регулируются рынком, который довольно быстро реагирует на различные экономические факторы. Так что в условиях рыночной экономики надо быть готовыми к изменениям цен и на пассажирские перевозки, сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов, комментируя повышение стоимости транспортных услуг в Нахчыванской Автономной Республике.

В то же время депутат отметил, что Тарифный совет регулирует цены на бензин, но не вправе диктовать цены на общественный транспорт.

«Однако большинство автобусов наших транспортных предприятий работают на бензине. К тому же, в цены за проезд заложены траты транспортных компаний не только на бензин, но и, скажем, на запчасти и др. Влияют на транспортные услуги не только девальвация и повышение стоимости бензина, но и снижение экспорта и доходов от продажи нефти, недостаточные поступления от ненефтяного сектора и другие факторы. Так что ничего удивительно в том, что нынешняя стоимость проезда в автотранспорте может измениться в сторону повышения», - считает В.Ахмедов.

Депутат отметил, что цены для пассажиров в Бакметрополитене регулирует государство.

Вместе с тем, по его мнению, нынешние цены в 20 гяпик в метро и автобусах вполне объективны и отвечают требованиям рынка. А предприятиям общественного транспорта следует придерживаться гибкой ценовой политики с учетом уровня доходов, средней заработной платы, социального положения.

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