Давно известно от том, что армяне, просочившись в политическую и бизнес элиты России, в общеармянских интересах стараются оказать влияние на политику Москвы. Портал «Медуза» опубликовал сенсационные материалы расследования о связях армян с российской элитой.

В материалах расследования говорится о том, как в Нью-Йорке бывшие владельцы «Пробизнесбанка», у которого отозвали лицензию в 2015 году, судятся с совладельцами компании «Авилон», которая часто ведет бизнес с российскими силовиками. Представители «Авилона» требуют от банка вернуть долги, а представители банка обвиняют руководителей «Авилона» в угрозах и инициировании уголовного преследования в России.

Документы о деловых отношениях между «Авилоном» и «Пробизнесбанком», представленные в американских судах, могут рассказать о тесных связях между совладельцами «Авилона» и семьями руководителей Генпрокуратуры России.

«Пробизнесбанк» входил в 60 крупнейших банков России по активам — до августа 2015 года, когда Центробанк лишил его лицензии, выявив попутно операции по выводу активов на сумму более 30 миллиардов рублей.

В апреле 2017-го российский суд заочно арестовал владельцев банка Сергея Леонтьева и Александра Железняка: следствие обвиняет их в том, что они создали преступную группу, чтобы расхищать средства из банка. Оба к тому времени успели улететь в США — в России сейчас они формально находятся в розыске.

Одним из клиентов «Пробизнесбанка» был совладелец компании «Авилон» Камо Авагумян. «Авилон» — многопрофильный холдинг, который, в частности, постоянно получает деньги от российского государства.

Так, фирма «Солт» (входит в «Авилон») в 2016-м заключила уже не первый трехлетний контракт с госкорпорацией «Ростех» на поставку автомобилей Mercedes и Maybach в лизинг на сумму 851 миллион рублей, а «Сельхозтранспорту» (тоже входит в «Авилон») российское государство в 2013 году заплатило 232 миллиона рублей за право пользования участком земли, который компания приобрела месяцем раньше.

Еще одно важное подразделение «Авилона» — автодилер «Авилон АГ», многие годы продающий автомобили почти всем российским силовым ведомствам. Например, с Генпрокуратурой за последние шесть лет «Авилон АГ» заключил контрактов на 700 миллионов рублей.

О самом Авагумяне известно немногое. На родине в Армении он активно занимается благотворительностью. Как сообщали армянские СМИ, на свадьбу сына Авагумяна в Москве даже приезжал президент Армении Серж Саргсян. В России же с 2008 года служит официальным представителем Генеральной прокуратуры Армении — никаких денег и полномочий эта общественная работа не подразумевает, зато позволяет лично общаться с представителями прокуратур обеих стран.

Авагумян лично и «Авилон» многие годы отдавали банкирам свои доллары и евро «в рост» — под 10–12% годовых. Однако, как правило, деньги ссужались не самому «Пробизнесбанку», а российским и офшорным компаниям, которые контролировал Леонтьев. Это позволяло банкирам обходить регуляции, а клиентам — получать повышенную доходность.

Как рассказывал впоследствии американскому суду сам Авагумян, он передавал миллионы долларов представителям Леонтьева и Железняка наличными в сумках, а в качестве гарантий получал от них векселя, формально оформленные на его сына Карена.

Спустя год вексель погашался — и сумка возвращалась, слегка увеличившись. До 2015 года никаких проблем с этими отношениями не было — однако, когда Центробанк лишил «Пробизнесбанк» лицензии, выплаты по векселям прекратились. В итоге банкиры остались должны Авагумяну и его компании около 100 миллионов долларов.

Между бывшими партнерами разгорелся конфликт, который вскоре добрался до американского суда. В своем иске в нью-йоркском суде Сергей Леонтьев сообщил, что представители «Авилона» — могущественные люди, за которыми стоят российские силовики, а партнер Авагумяна, совладелец «Авилона» и гражданин США Александр Варшавский, якобы лично угрожал Леонтьеву. Бывший владелец «Пробизнесбанка» заявил: именно благодаря владельцам «Авилона» против Леонтьева и его партнеров было возбуждено уголовное дело. В ответ уже «Авилон» и Авагумян подали встречный иск, требуя вернуть им вложенные средства.

В рамках переговоров о возврате долга в августе 2015 года Варшавский встретился с Железняком и Леонтьевым в Лондоне. Через год эта запись была представлена в американском суде.

В том же суде Варшавский заявил, что вел переговоры от имени «некоторых людей», которым «Пробизнесбанк» также остался должен — и перед которыми у совладельца «Авилона» есть обязательства.

«Я не знаю, что произойдет, если не будет согласован график выплат, я даже думать об этом не хочу. Главное, я вынужден буду что-то продать, а это несправедливо по отношению к моим детям, к моей семье», - объяснял он Леонтьеву

«Понимаешь, я не могу вот так без гарантий полететь обратно в Москву. Они оторвут мне голову», - продолжал Варшавский.

«Вы говорите, что вы — могущественные люди, что за вами старшие прокуроры, сын генпрокурора Юрия Чайки. Просто отлично», - отвечает Леонтьев, по-видимому, имея в виду более ранний этап переговоров.

В ходе переговоров Варшавского с совладельцами «Пробизнесбанка» их юристы составили несколько черновиков соглашений «о порядке погашения задолженности». В них среди прочего присутствуют списки владельцев векселей, по которым необходимо расплатиться; а в этих списках — не только сын Камо Авагумяна Карен, но и Диана Карапетян, дочь заместителя генпрокурора России Саака Карапетяна.

Ей принадлежат векселя на общую сумму в четыре миллиона долларов, выпущенные в 2015 году кипрской компанией Vennop Trading. Она постоянно живет в Лондоне. В России Карапетян вместе с матерью владеет компанией «АРДТ-7», которая занимается операциями с недвижимостью, строительством и торговлей.

Каринэ Карапетян, супруга Саака и мать Дианы, — самый богатый человек в семье и самая богатая жена в Генпрокуратуре: ее доход в 2015 году составил 43 миллиона рублей, а в 2016-м — 47 миллионов рублей. В частности, Карапетян принадлежит участок земли и расположенная на нем недвижимость в центре Ростова-на-Дону; здания сдаются в аренду.

Ее отец Саак Карапетян работает в правоохранительных органах с 1980-х — и давно сопровождает Юрия Чайку в его перемещениях по должностям. В 2000-х Карапетян работал в министерстве юстиции, которое возглавлял Чайка, а в 2006-м вслед за своим начальником перешел в Генеральную прокуратуру, где возглавил главное управление международно-правового сотрудничества, а затем дорос до заместителя главы ведомства.

Одним из тех, кто посредством Авагумяна вложил деньги в «Пробизнесбанк» является бывший начальник Главного управления обеспечения Следственного комитета России Борис Зуев. Он также участвовал в переговорах с Леонтьевым в Лондоне. В то время, когда Зуев возглавлял управление Следственного комитета, компания «Авилон» продала российским следователям автомобили на общую сумму 700 миллионов рублей.

Авагумяна связывают давние деловые отношения с сыном Генпрокурора России Артемом Чайкой. В 2014 году Артем Чайка и бывшая супруга замгенпрокурора России Ольга Лопатина торжественно открыли на одном из греческих островов отель Pomegranate Wellness Spa. Авагумяну, Артему Чайка и Ольги Лопатиной принадлежат по 21,25% акций этого отеля.

Другим деловым партером Авгумяна является самый богатый армянин России, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Старший сын Авгумяна в настоящее время строит успешную карьеру в российской Генпрокуратуре. В прошлом году Георгий Авгумян был назначен заместителем главы управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов.

Связи Авгумяна не ограничиваются лишь Генпрокуратурой России. Он говорит, что его компания продает машины и ФСБ, МВД, «Роснефти» и «Газпрому».