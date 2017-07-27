Путин запретил уклонистам от армии быть госслужащими

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий наем на работу в госорганах граждан, не отслуживших в армии. Текст документа доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, военные комиссариаты должны будут проинформировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них "уклонистов".
В законе также прописан порядок участия «уклонистов» в заседании призывной комиссии при вынесении решения о запрете. Если работодатель обнаружит, что нанял гражданина, не пожелавшего служить, он будет обязан уволить этого человека в течение 10 дней.
14 июля сего года Госдума одобрила настоящий законопроект в третьем чтении .