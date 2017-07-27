США призвали бороться с ИГИЛ, а не с Асадом

Международная коалиция по борьбе с "Исламским государством" во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством, сообщает CNN со ссылкой на представителей коалиции и источники в вооруженных силах США.

"Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ", — заявил телеканалу официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По данным телеканала, в связи с новыми установками одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима.



Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и Конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада.

