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США призвали бороться с ИГИЛ, а не с Асадом

 

Международная коалиция по борьбе с "Исламским государством" во главе с США попросила своих союзников в Сирии сконцентрироваться на борьбе с боевиками, а не с сирийским правительством, сообщает CNN со ссылкой на представителей коалиции и источники в вооруженных силах США.

"Коалиция поддерживает только те силы, которые взяли на себя обязательство бороться с ИГ", — заявил телеканалу официальный представитель коалиции Райан Диллон.

По данным телеканала, в связи с новыми установками одна из группировок, воюющих с правительственными силами Сирии, решила покинуть объединенную базу на юге Сирии и самостоятельно проводить операции против войск сирийского режима.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и Конгрессе заявило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада.

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