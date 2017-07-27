Западный университет продолжает сотрудничать с Сорбонной

Представители Университета Париж - Сорбонна посетили Западный университет. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Западным университетом и Университетом

Париж - Сорбонна, сделан обзор текущего положения и перспектив.

Следует отметить, что Западный университет, претворяющий в жизнь проекты сотрудничества с ведущими научными и учебными центрами мира, тесно сотрудничает с Университетом Париж - Сорбонна. Так, с начала этого года в Западном университете начал функционировать центр французского языка Университета Париж - Сорбонна в Абу-Даби (PSUAD ) .

В рамках сотрудничества Западного университета с Университетом Париж - Сорбонна были организованы курсы французского языка для азербайджанских студентов. Студенты, окончившие эти курсы, получат сертификаты Университета Париж - Сорбонна.

По окончании встречи с представителями Университета Париж - Сорбонна ректор Западного университета Андрис Лиетас в беседе с журналистами отметил,что это сотрудничество даст возможность азербайджанской молодежи продолжить образование в любом из университетов Франции. Учебная программа французского языка является составной частью Документа Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» и осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом .

Следует отметить, что сеть международных связей Западного университета охватывает более 200 мира стран. В международную деятельность университета в области одностороннего и двустороннего сотрудничества входят: курсы подготовки бакалавров и магистров, программы по обмену студентами, артикуляция и развитие конрактов и академическая мобильность.

В рамках партнерских проектов, осуществляемых Западным университетом совместно с влиятельными университетами Европы, будут представлены двойные дипломы.