Лапшин встретился с израильскими дипломатами

Посольство Израиля в Азербайджане выразило свое отношение в связи с просьбой блогера Александра Лапшина об экстрадиции в Израиль.

"У любого гражданина Израиля есть право обращаться с подобной просьбой. Однако мы не можем раскрыть деталей встречи Александра Лапшина с представителями посольства. Это личное дело Лапшина, и поэтому не можем дать дополнительной информации", - сказали в посольстве изданию AzVision.az.

Напомним, блогер Александр Лапшин, осужденный 20 июля Бакинским судом по тяжким преступлениям к лишению свободы сроком на три года, подал заявление с просьбой об экстрадиции в Израиль. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат блогера Эдуард Чернин.