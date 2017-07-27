Протесты в армянском Ардви

В селе Ардви Лорийской области Армении сегодня с утра жители перекрыли автомобилями ведущую в село дорогу, сообщает Радио Азатутюн.
Сегодня в Ардви были запланированы общественные обсуждения о проведении геологоразведочных работ с целью эксплуатации золоторудного месторождения.
Протестующие заявили, что не позволят участникам обсуждения въехать в село.
В Ардви прибыли экологи и депутаты оппозиционной парламентской фракции «Елк». Однако представителям Министерства охраны природы протестующие не позволили въехать в село.
Требованию полиции разблокировать дорогу сельчане не подчинились.
Протестующие заявили, что не позволят участникам обсуждения въехать в село.
В Ардви прибыли экологи, депутаты оппозиционной парламентской фракции «Елк». Однако представителям Министерства охраны природы протестующие не позволили въехать в село.
Требованиям полиции разблокировать дорогу сельчане не подчинились.