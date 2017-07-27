ООН: В Йемене разворачивается настоящая катастрофа

В результате двухлетнего конфликта в Йемене, происходящего на фоне серьезнейшего гуманитарного кризиса, распространяется эпидемия холеры - самая масштабная за последние годы. "В стране разворачивается настоящая катастрофа!" С таким заявлением выступили главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по завершении своего совместного визита в эту страну.

Как говорится в документе, за последние три месяца в Йемене зарегистрировано 400 тысяч новых случаев заболевания, причем 1900 человек уже скончались вследствие поражения инфекцией. Главные причины стремительного распространения заболевания – разрушенная в ходе конфликта система здравоохранения, недоедание, а также отсутствие адекватного водоснабжения и средств санитарии.

Страна находится на грани полномасштабного голода – более половины населения не может точно сказать, будет ли у них пища на следующий день. Истощение же ведет к снижению иммунитета и уязвимости перед инфекцией.

Йеменский кризис требует внимания и беспрецедентной по масштабности гуманитарной поддержки. «На наших глазах разворачивается катастрофа, последствия которой ощутит еще не одно поколение йеменцев», - заявили главы ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ.