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Порошенко похвастался новым беспилотным БТР

 

Президент Петр Порошенко поздравил украинских военных с успешным испытанием нового беспилотного БТР Фантом-2 и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Беспилотный БТР Фантом-2: мощнее и эффективнее. Способен создать эффект "града" на поле боя и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс Стугна-П и легкий переносной ракетный комплекс Корсар", – сообщил Порошенко.

Он добавил, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

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