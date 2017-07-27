Азербайджан закупит американские комбайны

Американская компания John Deere поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства республики.

Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.

«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества между John Deere и Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете, а также создания сервисной службы, подготовки кадров для эксплуатации техники и прохождения практики в компании для получения опыта.