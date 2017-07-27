Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета

Около 20 человек были задержаны в пакистанском городе Мултан (провинция Пенджаб) за то, что приказали изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает газета Pakistan Dawn.

«Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания за изнасилование ее братом другой сельчанки -12-лет», — рассказал СМИ представитель местной полиции. По его словам, в начале июля к местным властям обратился брат последней, попросивший заступиться за честь его семьи. Этот же мужчина впоследствии произвел "наказание" сестры своего оскорбителя на глазах у мужчин из деревенского совета и ее родителей.

2 ноября сообщалось, что, ставшая жертвой подобного же преступления, 44-летняя пакистанка Мухтар Май (настоящее имя Мухтаран Биби) начала карьеру модели. В 2002 году Май, из племени татла, стала жертвой «изнасилования чести». После того как ее брат был обвинен в надругательстве над девушкой из племени мастои, по решению старейшин мастои мужчины племени сначала изнасиловали самого виновника, а затем и его старшую сестру - Мухтаран Биби.