Мусульмане возвращаются на Храмовую гору

Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама, передает РИА Новости со ссылкой на израильскую радиостанцию "Кан".

Заявление может означать, что религиозные лидеры местной арабо-мусульманской общины почли достаточными уступки со стороны Израиля, который минувшей ночью демонтировал у главного входа на Храмовую гору остатки оборудования, которое планировалось использовать для контроля за посетителями мечети.

"Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе", — цитирует муфтия государственная радиостанция.