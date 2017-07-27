Экс-глава аппарата Минсвязи приговорен к 13 годам тюрьмы

Бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
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