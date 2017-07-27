Синоптики предрекают жару

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 24 - 26, днем - 35 -37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы -755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 55-65%, днем - 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне и Шувелане – 26 -27, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27 - 28 градусов тепла.

Минэкологии предупреждает, что 28 - 29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 34 -39 градусов тепла.