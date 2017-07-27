У «Азеришыг» появилось новое здание в Огузе

В ходе выполнения поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении обеспечения бесперебойных, устойчивых и качественных поставок электроэнергии потребителям ОАО «Азеришыг» провело работы по перестройке и капитальному ремонту электрооборудования в Северо-западном регионе Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

Северо-западное региональное управление по снабжению и продаже электроэнергии, куда входят Балакен, Габала, Шеки, Гах, Закатала, Огуз и Шемаха, обслуживает 471 село, 54 населенных пункта и 14 поселков. Управление обеспечивает электроэнергией 198 тысяч абонентов, что составляет свыше 690 тысяч человек.

В регионе, в котором активно развивается туризм, построены современные подстанции, установлены 287 трансформаторов, проложено 307 километров кабеля, установлены 26 тысяч опорных столбов. Завершены ремонтные и перестроечные работы в 80 селах, а еще в 75-ти эти работы близки к завершению.

26 июля в Огузе в эксплуатацию было сдано административное здание Огузской электросети. Здание оснащено всем необходимым для эффективной работы. Имеются здесь и специальные кабинеты по оказанию услуг абонентам и продажам, а также помещения аварийных служб и т.д.

В церемонии открытия здания приняли участие председатель правления ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и глава исполнительной власти Огуза Эйваз Гурбанов.

Отметим, что в прошлом году были сданы в эксплуатацию административные здания Шекинской, Габалинской и Исмаиллинской электросетей. В настоящее время строятся административные здания электросетей Гахской, Закатальской и Балакенской.