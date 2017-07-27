В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

В стамбульском аэропорту Ататюрка столкнулись самолет компании Scat Airlines, собиравшийся выполнить рейс в Актау, и лайнер Türk Hava Yollari, задействованный на рейсе в Тайбэй.
Как сообщает Hürriyet, в результате инцидента незначительные повреждения получила хвостовая часть самолета THY, пассажиры которого были эвакуированы.
Причиной инцидента стал густой туман, с ночи накрывший Стамбул. Мгла, опустившаяся на мегаполис, привела к резкому снижению видимости, в том числе в районе подвесных мостов, сообщает Anadolu.