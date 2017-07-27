Против наркобаронов в Балакене задействовали вертолеты

При участии сотрудников соответствующих структур МВД и военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) в Балакенском и Загатальском районах были проведены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В совместном сообщении МВД и ГПС отмечено, что в результате операций, к которым также были привлечены вертолеты Внутренних войск МВД, были установлены факты культивационного выращивания в местных лесных массивах наркосодержащих растений. В результате расследования данных фактов были обнаружены и изъяты 26 660 кустов конопли общей массой 26 тонн 685 кг, а также запас сушеной марихуаны весом в 23 кг.

По выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Подозреваемые в совершении этих преступлений 3 человека уже задержаны и переданы следствию.