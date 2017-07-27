Мадуро сравнил Венесуэлу с Украиной

Ситуацию в Венесуэле можно сравнить с тем, что произошло в Украине, заявил президент страны Николас Мадуро, отвечая на вопрос, на кого он возлагает ответственность за гибель людей в ходе протестов в стране.

"Если вы проведете хоть сколь-нибудь серьезное расследование, то усните себе, что именно происходит в Венесуэле. В Венесуэле мы подвергаемся тому, чему ранее уже подверглась Украина", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT.

С начала апреля в Венесуэле происходят массовые протесты против решения Верховного суда страны серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Общее число погибших, по последним данным, уже превысило 100 человек.