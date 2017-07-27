Нефти предсказали подорожание до 60 долларов

В 2019 - 2021 годах средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent достигнет 60 долларов за баррель. Соответствующий прогноз содержится в материалах нефтегазовой корпорации Royal Dutch Shell, опубликованных в четверг, 27 июля.

Согласно расчетам компании, в 2013 - 2015 годах средняя цена барреля Brent составляла 90 долларов. При этом во втором квартале 2017-го он стоил около 50 долларов. Таким образом котировки к 2021 году поднимутся на 20 процентов по сравнению с текущими значениями.

По информации на 12:20, Brent на Лондонской бирже ICE стоил 50,81 доллара за баррель (минус 0,32 процента по сравнению с итогом предыдущей сессии).