Тысячи палестинцев празднуют «победу» над Израилем
Тысячи палестинцев собрались на площади, ставшей центром общественного беспокойства после решения Израиля убрать спецсредства предосторожности у входа в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает Middle East Monitor.
Израильские власти во вторник убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, установка которых повлекла массовые протесты среди представителей арабо-мусульманской общины.
أهالي القدس يحتفلون بتراجع الاحتلال وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الـ14 من تموز.#القدس_تنتصر pic.twitter.com/3uaJ9MVVHg— 48 الإخبارية (@48nnews) July 27, 2017