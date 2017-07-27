Азербайджан и Россия проведут переговоры по границам

Азербайджан и Россия планируют в 2017 году провести вторую встречу в рамках переговоров по демаркации границ.
Пятое заседание совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией планируется провести осенью в Москве, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.
На заседании планируется обсудить ход реализации плана работы азербайджано-российской демаркационной комиссии.
Азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел, председатель государственной комиссии по демаркации государственной границы Азербайджана и России Халаф Халафов, а российскую – сопредседатель совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы, главный советник МИД России Вадим Постнов.