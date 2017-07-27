Турецкие полицейские представились азербайджанцами для рейда против проституток

Полиция турецкого города Аланья задержала 29-летнюю гражданку Узбекистана Нигору Шарапову, которая принуждала иностранок заниматься проституцией. Об этом сообщает Milliyet.
Турецкие полицейские, представившись приезжими из Азербайджана, связались с Шараповой, предложив ей крупную сумму денег за наем услуг четырех женщин.
Устроившие засаду полицейские задержали двух гражданок Грузии и двух гражданок Узбекистана, включая саму Шарапову.
Женщины, занимавшиеся проституцией, будут депортированы из страны. В отношении Нигоры Шараповой начато полицейское расследование.