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Турецкие полицейские представились азербайджанцами для рейда против проституток

 

Полиция турецкого города Аланья задержала 29-летнюю гражданку Узбекистана Нигору Шарапову, которая принуждала иностранок заниматься проституцией. Об этом сообщает Milliyet.

Турецкие полицейские, представившись приезжими из Азербайджана, связались с Шараповой, предложив ей крупную сумму денег за наем услуг четырех женщин.

Устроившие засаду полицейские задержали двух гражданок Грузии и двух гражданок Узбекистана, включая саму Шарапову.

Женщины, занимавшиеся проституцией, будут депортированы из страны. В отношении Нигоры Шараповой начато полицейское расследование.

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