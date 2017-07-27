Президент Молдавии Игорь Додон не откажется от проведения референдума по вопросу о расширении полномочий главы государства и другим ключевым для страны темам. В таком ключе прокомментировал он на своей странице в Facebook решение Конституционного суда (КС) страны, который в четверг признал запланированный плебисцит незаконным, передает ТАСС.

"Мы не останавливаемся в нашем намерении проконсультироваться с народом по важным национальным вопросам, будут и другие инициативы в этом направлении", - написал Додон, назвав решение КС "дерзким и антидемократическим".

Он считает, что на судей оказано было давление со стороны парламента республики.

"Что и требовалось доказать: парламентское большинство и правые партии-унионисты боятся референдума, инициированного президентом, - отметил глава Молдавии. - КС использовал различные трюки, чтобы отменить референдум, вероятно, по предложению власти, так как его члены являются румынскими гражданами".

Как говорится в озвученном в четверг вердикте КС, сформулированные президентом вопросы лежат вне его компетенции. Между тем решение это является окончательным и пересмотру не подлежит.