В Киеве началась акция протеста против лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, сторонники Саакашвили вышли на главную площадь украинской столицы – Майдан.
В Киеве началась акция протеста против лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, сторонники Саакашвили вышли на главную площадь украинской столицы – Майдан.
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