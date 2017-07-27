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Из горящей Евлахской больницы эвакуируют пациентов обновлено

 

Пожар в Евлахской центральной районной больнице произошел из-за короткого замыкания кабелей. Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района Джейхун Керемханов.

Замглавы отметил, что эвакуация больных и медицинских работников уже завершена. 

"Все пациенты и медицинские работники эвакуированы из больницы. Во время происшествия пять пациентов были доставлены в Мингячевирскую городскую больницу, более 30 больных были эвакуированы во двор больницы.

Пожар возник в результате возникшего короткого замыкания электропроводов в шахте. В настоящее время на территорию привлечены пять пожарных машин и живая сила МЧС. Пожар потушен, однако задымление продолжается", - подчеркнул Д.Керемханов.

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В Евлахе горит Центральная районная больница. Причины пожара пока не известны, сообщает Report.

На месте происшествия работают сотрудники Евлахской части Государственной пожарной охраны МЧС.

Распространение огня затрудняет эвакуацию пострадавших.

Согласно информации, около 40 пациентов, среди которых есть и дети, не удается эвакуировать. Все дороги к больнице перекрыты.

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