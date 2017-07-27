Подписаться на уведомления
 

Кудрин предрек России долгие годы под санкциями

 

Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв между страной и миром. Об этом в четверг, 27 июля, в интервью Reuters заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Обсуждающееся ужесточение санкций в текущем режиме сильно не повлияет на экономику — нет серьезных изменений по сравнению с действующим вариантом. Но существовавшая надежда на их отмену в ближайшие годы сейчас уменьшилась», — отметил он.

Кудрин добавил, что «если президент США мог отказаться от каких-то санкций, пойти на их ослабление, то получать разрешение в Конгрессе будет сложнее». При этом он понадеялся на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в ближайший год или два.

0 просмотров


Старости
Россия отвечает НАТО из Грузии
Россия отвечает НАТО из Грузии Haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
28 Июл 36° / 24°
29 Июл 35° / 26°
30 Июл 32° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   1.9984 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Кудрин предрек России долгие годы под санкциями
Трамп настаивает на инспекциях на военных объектах Ирана
В Киеве митинги в защиту Саакашвили Эксклюзив, фото
Из горящей Евлахской больницы эвакуируют пациентов обновлено
Содокладчики едут в Баку
Президенту отказали в расширении полномочий Политический кризис в Молдавии
Путин нашел замену Чуркину
Турецкие полицейские представились азербайджанцами для рейда против проституток
Азербайджан и Россия проведут переговоры по границам
Тысячи палестинцев празднуют "победу" над Израилем фото; видео
Нефти предсказали подорожание до 60 долларов
В Сальяне девушка выпила уксусную кислоту
Мадуро сравнил Венесуэлу с Украиной
Против наркобаронов в Балакене задействовали вертолеты
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
У «Азеришыг» появилось новое здание в Огузе
Азербайджанские военные отправились в Казахстан
Символ консервативного Ирана уволена из-за пива и непокрытой головы фото
Синоптики предрекают жару
Военные повара Азербайджана на соревнованиях в Москве
Доллар продолжает дешеветь
МИД Армении: «Окончательного решения о встрече Алиева и Саргсяна пока нет»
Антитеррористическая операция в Стамбуле много задержанных
Экс-глава аппарата Минсвязи приговорен к 13 годам тюрьмы обновлено
Park Cinema установил первый в Азербайджане лазерный кинопроектор
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться