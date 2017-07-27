В Эмиратах построили яхту, отделанную драгоценными камнями

В ОАЭ верфь Gulf Craft передала заказчику 47-метровую яхту модели Majesty 155, названную Sehamia. Об этом сообщает Super Yacht Times.

Это уже четвертое судно, приобретенное у Gulf Craft данным клиентом, имя которого не называется.

В отделке интерьера яхты использованы полудрагоценные камни и самоцветы — лазурит, яшма, аметисты и хризопразы. При этом каюта владельца отделана кленовым шпоном и мраморной плиткой. На судне предусмотрено комфортное размещение 18 гостей (8 кают) и экипажа из 9 человек (5 кают).

«Было достаточно сложно выбирать из предлагавшихся роскошных материалов и вариантов компоновки. Но я в восторге от персонализации своего приобретения и ожидаю, что проведу много счастливых дней с семьей и друзьями на этой супер-яхте», — прокомментировал свою покупку владелец.

Цена яхты не разглашается.