Российско-американские отношения приближаются к некоей развязке, которая может поставить президента Дональда Трампа в исключительно болезненную ситуацию. Итак, Палата представителей Конгресса США окончательно согласовала законопроект по новым санкциям в отношении России.

Администрация Трампа надеялась, что законодатели погрязнут в дебатах и не смогут прийти к единому решению до начала летних каникул, что позволило бы Белому дому выиграть время. Но эти надежды не оправдались. Единственное, что удалось людям президента, это убедить конгрессменов повременить и не принимать очередной пакет санкций раньше встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге. Если бы он был принят тогда, то всякие переговоры между двумя президентами потеряли бы смысл.

Украина, кибершпионаж, Сирия

Что же представляет собой новый санкционный пакет Конгресса? В части, касающейся чисто экономических санкций, он был даже слегка смягчен. Так, например в предыдущей версии, которая была разработана в январе и которую утвердил сенат, предлагалась почти полностью запретить американские инвестиции, поставки оборудования и предоставление услуг в российские сферы добычи нефти и газа. Теперь эти санкции будут распространены лишь на проекты в Арктике и на глубоководном шельфе, а также в сфере добычи сланцевой нефти.

Газовая отрасль не фигурирует в этом списке, хотя конгрессмены и призывают подвергнуть наказанию российский "Газпром" в случае, если тот начнет снижать объемы экспорта природного газа в Украину или в страны Западной Европы, что соответственно будет воспринято в США как давление и шантаж, осуществляемые Россией против своих соседей по континенту.

Изначально конгрессмены предлагали наложить санкции на госкомпании РФ в железнодорожном, судоходном, металлургическом и горнодобывающем секторах. В новой версии «судоходство» исчезло, то есть государственного оператора танкерного флота «Совкомфлот» новые меры не коснутся.

В законопроекте фигурирует и ожидавшиеся ограничения для американских банков по финансированию российских компаний, попавших в санкционные списки. Теперь срок этого финансирования сокращен с 30 - 90 до 14 -60 дней. Эти ограничения вряд ли могут серьезно повредить интересам российских компаний, которые уже перестроили свои планы в ожидании американских мер. А вот серьезной неприятностью может стать запрет на инветиции всем компаниям США, которые захотят участвовать в приватизационных операциях в России. Теперь если они решат инвестировать более 10 тысяч долларов в приватизацию того или иного объекта, каковую сделку возможно будет расценить как потенциально выгодную для чиновников правительства России, их ждет неминуемое наказание. Конгрессмены хорошо продумали именно эту статью в списке. Любым американским компаниям, которые попытаются обойти этот запрет, грозит сразу 5 видов взысканий.

Трампу предстоит ловить российских воров

В 186-страничном документе такое множество всяческих санкций, что перечислить их все в данной статье невозможно. Хочу, однако, обратить внимание на важную политическую составляющую этого документа. Он называется - "Законопроект по санкциям против России, Ирана и Северной Кореи". Таким образом конгрессмены фактически причислили Россию к странам так называемой "оси зла", которую при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме представляли только Тегеран и Пхеньян.

Новый санкционный пакет расширяет список совершенных Россией "преступлений". Раньше это было почти сугубо лишь аннексия Крыма и развязывание войны на юго-востоке Украины. Теперь к этому добавились еще кибершпионаж и вмешательство в избирательную кампанию в США, а также "провокационные действия" в Сирии (поставки оружия сирийскому правительству, нарушения прав человека на силой оккупированных Россией территориях и др.). В результате санкции распространятся на только на секторы экономики, но и на российские силовые ведомства.

Некоторые санкции вообще не имеют аналогов в истории противостояния Запада с Москвой. Так, например законопроект обязывает президента США при помощи санкций бороться с российскими коррупционерами. Что и говорить - тяжкая, почти непосильная для него работа!

Но главная неприятная новость для президента Трампа, а также для России и стран Западной Европы состоит в другом. В случае принятия законопроекта антироссийские санкции выйдут из сферы компетенции президента США, каковыми они были во времена Обамы, и станут частью законодательной базы, которая находится в ведении Конгресса. То есть президент не сможет отменить их своей властью, даже если он этого сильно захочет. Отмены может не произойти, даже если Москва вернет Крым Украине, выведет своих "зеленых человечков" из Донбасса и прекратит военные операции в Сирии. На осмысление новой политики России в США, по-видимому, уйдут годы.

Объявлять войну России или Конгрессу?

Трамп может, конечно, наложить вето на этот законопроект. Однако в этом случае, при наличии столь большого числа законодателей из двух партий, которые поддерживают расширение санкций, Конгресс в состоянии преодолеть это вето.

"Если он наложит вето, мы его точно преодолеем, - убежден известный сенатор Бенджамин Кардин. "В конце концов администрация сама придет к выводу о том, что в Конгрессе существует бесспорный кворум по этому вопросу и что мы должны наказать Россию за ее вмешательство в американские выборы", - в свою очередь пояснил сенатор Джон Тьюн.

Ситуация для президента США - хуже не придумаешь. Со времени своего прихода в Белый дом всё безуспешно пытается он сократить число антироссийских санкций в целях улучшения отношений с Москвой...

Дональд Трамп понимает, что наложение вето на законопроект будет для него актом политического самоубийства. Таким образом президент даст новые аргументы тем его неутомимым критикам, которые подозревают его в том, что он заключил некий тайный пакт с Россией и что своей победе на выборах он во многом обязан этой стране. Отсюда такая противоречивая информация о реакции Трампа на новый санкционный пакет.

И ты, Европа против?!

Антироссийский санкционный пакет Конгресса США вызвал сильнейшее беспокойство в Западной Европе. Один из вариантов действий ЕС – потребовать от администрации президента США Дональда Трампа «публичных или письменных подтверждений», что санкции не затронут ЕС. Хотя в действенность этих заверений мало кто в Европе верит - Трамп, как показывает опыт, может пообещать что-угодно, а потом забыть о своих обещаниях. Более действенной может быть мера по ограничению Брюсселем действия на территории Европы тех мер, которые не будут учитывать интересы ЕС. Еще один вариант – обратиться с исками в ВТО.

И дело не в том, что европейцы внезапно полюбили Россию. Новые санкции, принятые США без согласования с европейскими союзниками наносят серьезный ущерб компаниям Старого света. Которые и так здорово пострадали от собственных антироссийских санкций и ответных контрсанкций Москвы.

Президент в углу

Москва в случае одобрения нового пакета санкций почти наверняка ответит своими мерами. Скорее всего это будет высылка большой группы американских дипломатов и частичная конфискация американской собственности США в Москве в ответ на аналогичные меры, предпринятые еще администрацией Обамы. Но это только для затравки, а дальше будет больше.

Дональд Трамп загнан в угол. Любой шаг, который он сделает, будут плохим или очень плохим. Во многом президент своими непродуманными заявлениями и нечеткой политической линией сам виноват в том, что так неудачно все для него складывается. Мир будет наблюдать, как он станет выбираться из-под завалов. В его карьере бизнесмена ему удавалось начинать все с чистого листа и побеждать. Но бывший опыт выживания теперь ему вряд ли поможет.