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Пресс-служба Порошенко отвечает haqqin.az: «Мы не поддерживали Клинтон»

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Видимо, не выдержав бесконечных нападок  за якобы нелегитимные методы его предвыборной кампании, а особенно за потворство его избранию России, президент США Дональд Трамп решил сам пойти в атаку, прямо обвинив Украину в помощи его сопернице - Клинтон и даже призвав американскую Генпрокуратуру расследовать эти происки украинцев.

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа, по сути, работали на продвижение Клинтон. Где же расследование генерального прокурора?», - написал Трамп.

Возможно, Трамп все же опасается, что конгрессмены и прокуроры "нароют" что-то в отношении вмешательстве России в выборы, что , несомненно, подорвет его и без того шаткие позиции в американском истеблишменте. Об этом действительно только и говорят сейчас американцы. Но в стране, где закон чтят, а доказательства – превыше всего, только окончательный ответ следствия может расставить точки над i. А что, если президента на самом деле выбрали не граждане США, а враги? Тогда станет абсолютно неважно, что уже сделал и что собирается еще совершить для страны Трамп.

Вот почему ему так нужно перевести стрелки с России. Но даже если бы прокуратура доказала злоумышление Киева, никаких ощутимых последствий для Украины это не возымело бы. Потому что для Конгресса главный враг – Россия, а Украина - ее жертва. Жертвуже  "гуманным" американцам следует поддерживать, а не топить.

Как сообщили haqqin.az  в пресс-службе Блока Петра Порошенко, заявление Трампа вызвало на Украине крайнее удивление, особенно учитывая недавний визит в США украинского президента.  

«В ходе визита президента Порошенко в США были обсуждены различные вопросы, в том числе был затронут и этот. Порошенко заверил, что Украина никогда ни в чьи дела не вмешивается,  и нынешние упреки Трампа – какое-то недоразумение, которое мы обязательно обсудим со своими американскими партнерами», - недоумевают в правящей в Украине политической партии.

А украинский  политолог Сергей Звиглянич вообще считает, что не стоит из-за этого расстраиваться, ведь любое упоминание Украины в Twitter, когда это делает Трамп, – бесплатная реклама, которую посмотрят сотни миллионов человек.

«Не каждый день лидер самой могучей страны мира говорит, что Украина настолько влиятельна, что сумела воздействовать на выборы в США, А вот если будет доказано вмешательство Украины в американские выборы, позиции Петра Порошенко серьезным образом пошатнутся», - отмечает политолог Виктор Небоженко.

Он считает, что власти Украины совершили большую ошибку, изначально впрямую подыгрывая Клинтон. Неверно повели они себя и когда стали всплывать факты вмешательства украинских чиновников в избирательный процесс в США. Так что Украине срочно нужно замять этот скандал, иначе мы потеряем нашего союзника».

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